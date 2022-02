Potenza, convenzione tra Comune e Consiglio Notarile: “Non ci sarà alcun aggravio di spesa per i cittadini”. Ecco i dettagli

E’ stata presentata a Potenza, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, la convenzione tra il Comune di Potenza e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina per il rogito di atti pubblici.

All’incontro con i giornalisti erano presenti:

il Sindaco di Potenza, Mario Guarente;

il presidente del Consiglio Notarile, Vito Pace.

Nel corso dell’appuntamento con la stampa è stato spiegato come il Comune di Potenza proceda alla stipula di atti di cessione di diritti reali, di assenso a cancellazione di ipoteca legale, di vendita di alloggi e locali di proprietà, rientranti nel ‘Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari‘ approvato dal Consiglio comunale, in favore dei richiedenti aventi titolo.

Nell’esplicazione delle proprie attività e servizi istituzionali, garantisce anche l’esercizio delle funzioni rogatorie in materia di stipula di contratti pubblici tra Comune e soggetti privati e, talvolta, anche pubblici.

Si è ravvisata così la necessità di addivenire alla stipula della convenzione che prevede che gli atti vengano rogati dai notai del Distretto, designati a rotazione dallo stesso Consiglio Notarile.

Il Sindaco ha spiegato:

“E’ importante sottolineare che non ci sarà alcun aggravio di spesa per i cittadini, infatti il Consiglio, e per esso ringrazio il presidente Pace, garantirà lo stesso servizio prima affidato al Segretario Generale, alla medesima tariffa”.

Il notaio Pace ha aggiunto:

“Un pezzo dello Stato che si mette a servizio di un altro pezzo dello Stato, per conseguire insieme un unico obiettivo, il bene comune dei nostri concittadini”.

