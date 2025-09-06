Potenza, coppia ruba in un supermercato! Questo l’intervento della Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità romena resisi responsabili di un furto in un supermercato del capoluogo potentino.

Gli Agenti della Squadra Volanti ed i poliziotti della Squadra Mobile insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo ed una donna, che usciva dal parcheggio di un supermercato cittadino.

Gli agenti notavano sui sedili posteriori numerosa merce (profumeria, cancelleria ed alimentari) che gli stessi avevano poco prima rubato dagli scaffali.

I successivi accertamenti permettevano di acclarare che, in relazione alla merce in esame, la coppia non aveva alcun titolo di acquisto che ne giustificasse il possesso.

Per quanto sopra l’uomo e la donna venivano denunciati alla competente A.G..

Attesa la gravità dell’accaduto e considerato che la presenza dei due, nella città di Potenza, fosse collegata unicamente alla commissione di reati, il Questore di Potenza ha emesso a loro carico due fogli di via obbligatori e divieto di ritorno nel capoluogo.