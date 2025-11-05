Potenza, da Motor France domani l’inaugurazione della nuova concessionaria BYD, leader mondiale dei veicoli elettrici e ibridi!

BYD, acronimo di Build Your Dreams, è oggi leader mondiale nella mobilità elettrica e ibrida.
BYD si distingue non solo come casa automobilistica, ma come Tech Company, capace di sviluppare internamente batterie, software e sistemi di guida avanzati.
Grazie a questa integrazione verticale, BYD è diventata il primo marchio al mondo di veicoli ibridi ed elettrici, superando Tesla e consolidando la propria leadership globale nella mobilità sostenibile.
L’arrivo di BYD in Basilicata rappresenta un traguardo strategico per Motor France e per l’intero territorio.
A raccontare questa nuova sfida è Gaetano Pistillo, Responsabile Vendite BYD per Motor France:
“Portare BYD in Basilicata è per noi motivo di grande orgoglio.
Motor France ha investito risorse e strutture per garantire ai clienti un’esperienza completa, dalla vendita all’assistenza post-vendita, con standard di eccellenza.
Il nostro obiettivo è far sì che BYD diventi un successo, offrendo innovazione, qualità e tecnologia ai clienti”.
L’inaugurazione della nuova concessionaria, che si terrà il 6 Novembre alle ore 19:00 presso la nuova Concessionaria in via dell’Edilizia 21, segna l’inizio di un sodalizio strategico tra un marchio globale e la conoscenza del territorio di Motor France.
“Siamo pronti a scrivere insieme a BYD un capitolo importante della mobilità sostenibile in Basilicata”, conclude Gaetano Pistillo.
Questa una foto del Responsabile Pistillo e la locandina dell’inaugurazione.