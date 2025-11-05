Potenza, encomio per l’atleta Mattia Pietrafesa! Complimenti

“Vincitore della Coppa Italia ‘Bench press’ per la Federazione Italiana Powerlifting, col nuovo record italiano della categoria.

Per aver dato lustro alla Città di Potenza, nelle diverse competizioni nazionali alle quali ha partecipato, conseguendo risultati di rilievo e ottenendo prestazioni che lo collocano ai vertici dello sport del Sollevamento Pesi in Italia”, questa la motivazione che sarà indicata sull’encomio che il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca consegnerà all’atleta Mattia Pietrafesa, nel corso di una cerimonia in programma giovedì 6 novembre 2025, alle ore 10, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti.

“Pur essendo ancora appena diciottenne – evidenzia il Sindaco – Mattia ha ottenuto affermazioni di grande prestigio e Potenza è orgogliosa di lui e gli augura le soddisfazioni che il suo talento e il grande impegno che profonde gli potranno garantire”.

Terzo qualificato ai Campionati italiani della Federazione italiana powerlifting nel 2024, secondo nella categoria sub junior per la competizione nazionale di powerlifting svolta a febbraio di quest’anno, risultato ripetuto anche nella Coppa Bertoletti e nei campionati nazionali a luglio e settembre, prestazioni che gli hanno assicurato la convocazione nella nazionale italiana per i campionati europei tenutisi a Malta.