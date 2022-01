Potenza, danni da gelo e neve: “effetto pesante sui costi della bolletta”. Ecco la richiesta

Il gelo e la neve di questi giorni hanno conseguenze dirette sulle coltivazioni ortive in campo quali cavoli, verze, cicorie, e broccoli, oltre a preoccupare per l’andamento vegetativo delle ortofrutticole.

E’ l’allarme lanciato da Cia-Agricoltori di Potenza e Matera che segnala inoltre:

“Effetto pesante quello del ‘caro bollette’ specie per riscaldare le serre e le aziende agricole.

Finora le temperature non particolarmente rigide hanno consentito di non utilizzare troppo il riscaldamento in serra, nei depositi, in casa, ma l’inverno è ancora lungo e anche chi ha investito per impianti più autonomi sostenibili non è immune da questi rincari.

Disagi sono segnalati anche nella viabilità delle aree rurali e delle contrade specie nell’area sud e della montagna materana dove, come al solito, sono i trattori degli agricoltori a liberare le strade.

Ma l’aumento in bolletta di luce e gas da Ottobre, rischia di rivelarsi una bomba sociale e soprattutto per gli agricoltori pensionati che percepiscono assegni al minimo e che, negli ultimi anni, si sono addirittura visti erodere il potere d’acquisto delle pensioni di oltre il 30%.

Anp-Cia sollecita le istituzioni a stringere sulla questione scongiurando il peggio per molti cittadini e per quei pensionati, tanti, che sono già in difficoltà e lottano quotidianamente contro condizioni di vita per nulla dignitose, non avendo la garanzia di beni fondamentali come cibo e spese sanitarie.

Problema che paralizzerà ancora di più le aree interne e rurali, come dimostrato anche dalla pandemia, le più carenti di servizi essenziali e socio assistenziali.

Inoltre, ricordiamo che nel 2020 sono state oltre 10 milioni, il 59,6% del totale, le pensioni erogate dall’Inps con un importo inferiore a 750 euro, con la percentuale che sale al 72,6% per gli assegni delle donne ed è ben più elevata se si prendono le sole gestioni degli ex lavoratori autonomi.

In questo caso, la quota di assegni è al di sotto dei 750 euro mensili.

Dunque è arrivato il momento di rivedere il sistema della formazione dei costi sulla bolletta, tenuto anche conto del fatto che, attualmente, i cosiddetti ‘oneri di sistema’ incidono fino al 50% del totale rispetto ai consumi reali.

Infine, vanno anche mantenute tutte le agevolazioni e i bonus sulle bollette a beneficio dei soggetti con disagio sociale, comprese quelle introdotte per l’emergenza Covid.

La difesa dei più deboli resti una priorità come previsto dalla Costituzione”.

