Potenza, differenziata: “Chiedo ai cittadini di dare una mano agli operatori costretti a lavorare con il rischio di contrarre il virus”. A dirlo…

Ricorda l’assessore all’Ambiente, Alessandro Galella:

“Mentre viviamo questo primo week end dentro casa, nelle strade, oltre alle forze di polizia, ai volontari e alla Protezione civile, ci sono anche i nostri operatori dell’Acta ad assicurare che la città rimanga pulita, dal punto di vista del decoro, ma soprattutto dal punto di vista sanitario.

Nessuno si è tirato indietro, sono tutti a lavoro con orgoglio e coraggio.

Per questo voglio ringraziare loro e tutti quelli che stanno assicurando alla città la possibilità di andare avanti.

La nostra città sta affrontando questo difficilissimo momento con grande determinazione e i dipendenti comunali e gli operatori dell’Acta non stanno lesinando nessuno sforzo.

Solo una comunità in cui ognuno fa fino in fondo il proprio dovere può superare ostacoli così difficili.

Per questo chiedo a tutti i cittadini di dare una mano alla città e agli operatori avendo cura di conferire i rifiuti nei giorni e nei modi previsti, per favorire il già difficile compito di chi oggi è costretto a lavorare con in più il rischio di contrarre il virus Covid-19.

Sono sicuro che presto ci metteremo alle spalle anche questa pagina difficile, la nostra città è abituata da centinaia di anni a dover superare grandi difficoltà, continuando con questo atteggiamento di grande responsabilità presto recupereremo la nostra meravigliosa normalità, Potenza nomen omen”.