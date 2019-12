Potenza, disabilità: “Normativa sull’erogazione di ausili e protesi”. Ecco i dettagli

Per individuare “un percorso condiviso che porti alla piena attivazione della ”, l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone, ha incontrato oggi, a Potenza, una delegazione dell’associazione “Luca Coscioni”, composta da Maria Teresa Agata, Maurizio Bolognetti e dal segretario Filomena Gallo.

Alla riunione erano presenti anche i direttori generali dell’Asp e dell’Asm, Lorenzo Bochicchio e Joseph Polimeni, i direttori amministrativi delle due aziende sanitarie, Giuseppe Spera e Raffaele Giordano, e le responsabili regionali del Tribunale per i diritti del Malato e del Centro di coordinamento Malattie rare, Maria Antonietta Tarsia e Giulia Motola.

Ha detto l’assessore Leone, che ha convocato l’incontro per discutere dei problemi relativi alla protesica, fra cui i lunghi tempi di attesa:

“I problemi della disabilità si risolvono soprattutto ascoltando chi la disabilità la vive.

L’associazione Coscioni – ha evidenziato – è un’importante organizzazione che prova a condividere soluzioni partendo dalla disabilità vissuta: ho deciso di incontrare i suoi rappresentanti proprio per questo.

Il mio intento è quello di semplificare un marasma legislativo che spesso impedisce di risolvere i problemi, a partire da quello dei lunghi tempi di attesa per la consegna di protesi e di ausili.

Dall’incontro di oggi sono giunte indicazioni importanti, di cui faremo tesoro, come governo regionale, nell’individuare il percorso migliore per arrivare alla piena attivazione della normativa in materia, ma soprattutto per dare risposte ai cittadini”.