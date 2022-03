Potenza: divieti di transito e sosta in queste zone! Ecco le modifiche

In occasione di manifestazioni che si svolgeranno nella mattinata di lunedì 14 marzo 2022, sono state disposte alcune misure relative alla viabilità nei pressi degli edifici regionali di Poggio Tre Galli.

Nello specifico si tratta del divieto di transito e sosta in via Verrastro e del divieto di sosta dei veicoli in piazzale 21 marzo (fronte pasticceria Milanese) per consentire la circolazione e la sosta dei trattori e degli altri mezzi agricoli che parteciperanno alle iniziative previste.

Gli organi di polizia locale e le forze dell’ordine garantiranno il regolare deflusso dei manifestanti e, in caso di necessità, potranno ordinare ogni altra disposizione ritenuta opportuna al fine di garantire la sicurezza.a

