Potenza: “donate alla Polizia locale mille mascherine”

La comandante del Corpo municipale del capoluogo, Anna Bellobuono, ringrazia pubblicamente:

“Il gruppo consiliare della Lega che ha voluto donare alla Polizia locale di Potenza mille mascherine.

Si tratta di un gesto significativo, non solo perché testimonia la vicinanza che anche gli amministratori della città hanno voluto manifestarci, ma perché ribadisce come, in questa difficile esperienza che stiamo affrontando, ognuno è pronto a fare la propria parte.

Da quasi due mesi i nostri operatori stanno mettendo in campo ogni energia e, con la professionalità che li contraddistingue, stanno offrendo il proprio supporto alla cittadinanza tutta, sia per verificare il rispetto della normativa vigente, sia, soprattutto, per essere concretamente accanto ai potentini.

Ricevere le mille mascherine, che utilizzeremo per proseguire in sicurezza a svolgere le nostre diverse attività, ci fa sentire la vicinanza dell’Amministrazione e ci è di stimolo per proseguire con rinnovato entusiasmo nel nostro impegno quotidiano”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)