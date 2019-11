A Potenza il Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato due donne, di origine campana, per tentato furto aggravato.

Il personale operante intervenuto in un noto supermercato della città, a seguito di richiesta al 113, ha accertato che le due donne, gravate da precedenti di polizia specifici, avevano tentato di asportare della merce per un valore di circa 250 euro, occultandola in alcune borse e cercando di eludere i controlli antitaccheggio alla cassa.