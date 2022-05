Potenza, dopo due anni siamo tornati: ecco gli eventi del Maggio Potentino!

“Due saranno i momenti principali attorno ai quali si svilupperà l’edizione 2022 del Maggio Potentino:”.

Questo l’incipit con il quale l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio ha aperto la conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti previsti nelle prossime settimane nel capoluogo di regione, incontro con i giornalisti al quale hanno preso parte anche il sindaco Mario Guarente e i rappresentanti della giunta comunale.

Ha proseguito la D’Ottavio descrivendo sinteticamente alcuni degli appuntamenti previsti:

“Un migliaio le istanze pervenute per quanti vorranno essere parte integrante del principale corteo in costume che si svolge nella nostra città, evento rispetto al quale gli uffici stanno profondendo il massimo impegno e ai quali abbiamo chiesto di mantenere le iscrizioni fino al 5 maggio proprio per non lasciare fuori nessuno.

Per quanto riguarda il resto dell’intenso calendario, cominceremo stasera (2 maggio) al teatro Stabile, con Sinergie Lucane che presenta ‘Amori, motori e miti’ con Antonino Lavecchia e Chico Postiglione.

Di rilievo il ritorno nel nostro teatro storico di Nicoletta Sabatella, che quest’anno ha curato la regia dell’Otello con i giovani della Pastorale giovanile della nostra Diocesi, per proseguire anche quel filo conduttore che fa dell’inclusione il minimo comun denominatore delle azioni poste in essere da questa Amministrazione, penso per esempio agli eventi realizzati durante le ultime festività natalizie.

Collaborazione con i club Rotary e ampio spazio dedicato alla lettura con, per esempio, i lavori di Rosario Angelo Avigliano che presenterà il suo ‘La carrozza del capitano’, ‘La cattedra di San Gerardo’ di Tonino Nella. ’41’ di Beatrice Viggiano.

‘Abito in scena’ con ‘Scavati nel diamante e nel carbone’, poi Ascanio Celestini che si esibirà sul palco dello Stabile, per un percorso complessivo fatto di tante perfomance di grande qualità.

‘Come una poesia in città’ il titolo del progetto che vede gli assessorati alla Cultura e alle Politiche sociali definire insieme a ‘Gommalacca teatro’ dei laboratori di cocreazione e vedrà il suo sviluppo nell’ambito di alcune serate che si svolgeranno nel Centro sociale di Malvaccaro e allo Stabile.

Non farà mancare la sua presenza il Conservatorio ‘Carlo Gesualdo da Venosa’ con il ‘Festival della Follia’ che vedrà più appuntamenti e un concorso lirico che terminerà con un recital nello Stabile.

Seconda edizione del ‘Lucana classic festival’ con numerose serate previste, serate che proseguiranno fino ad agosto, con musicisti di fama internazionale, tra gli altri Uto Ughi e Bruno Canino.

Non dimentichiamo la tradizione, ritorna il ‘Folk festival’, tre giorni di concerti e attività collaterali organizzati dall’associazione i Portatori del Santo.

Proseguono le mostre, con quella ‘Artisti lucani’ in collaborazione con la Galleria Arteè, che esporrà nella Cappella dei Celestini lavori di esponenti della nostra cultura, moderni e contemporanei.

La vocazione che abbiamo voluto dare al Palazzo della Cultura, quale luogo privilegiato per esporre l’arte contemporanea, vedrà il 21 maggio come inizio della mostra di arte contemporanea con, tra le altre, le opere di Regina José Galindo , Leone d’Oro a Venezia, Gianluca Abbate, Stefano Cagol Roberto Pugliese e l’artista ucraina Svitlana Grebenyuk che Elisa Laraia curerà per l’associazione ‘Making off’.

Della Parata dei Turchi ho già fatto menzione, così come del Giro d’Italia, per il quale lo sforzo dell’assessore Blasi è massimo, per un città che propone molti eventi, ma soprattutto di qualità, e conferma il brand lanciato con successo alla ultima Bit di Milano, ‘Potenza porta dell’Appennino’, con l’idea che abbiamo di fare di Potenza un luogo nel quale vivere eventi belli e di qualità e che ci ha visto realizzare un video di promozione della Città, per farla conoscere e apprezzare dal punto di vista turistico e, in particolare, cicloturistico”.

A seguire gli interventi degli assessori Picerno e Blasi che si sono soffermati rispettivamente sulle attività messe in campo nell’ambito dell’inclusione e dello sport.

A concludere le parole del Sindaco che nel sottolineare:

“il grande lavoro di squadra che si sta portando avanti, la passione dell’assessore D’Ottavio e degli uffici comunali che con gli assessorati collaborano” ha espresso il proprio apprezzamento “per un metodo nuovo che predilige l’attenzione nei confronti dei cittadini in primis e di quanti avanzano le proprie proposte culturali, andando a esaminarle singolarmente e contestualizzarle, sia come tempo sia come spazi, offrendo un sguardo d’insieme di notevole pregio”.