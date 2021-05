Potenza: dopo il brutto incidente di Gioacchino, giovane della provincia, arrivano buone notizie! Ecco le sue parole

Il 27enne Gioacchino Fittipaldi, originario di Lagonegro (PZ), è stato investito il 20 Maggio mentre si allenava sulla sua handbike, a Rozzano, nel Milanese.

Con il suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d’Italia su handbike e fa parte del team Obiettivo 3, progetto creato dall’ex pilota Alex Zanardi per far avvicinare le persone con disabilità allo sport.

L’incidente ricordava quello che aveva coinvolto ormai quasi un anno fa Alex Zanardi.

Infatti il giovane sportivo è rimasto incastrato sotto le ruote di un camion.

A distanza di qualche giorno arrivano buone notizie sulle sue condizioni di salute.

Infatti fa sapere lo stesso Gioacchino:

“Ci tenevo a ringraziare tutti per i tantissimi messaggi che sto ricevendo in queste ore oltre a rassicurarvi sulle mie condizioni fisiche:

ho qualche ‘ammaccatura’ qui e lì ma anche questa volta è andata bene!”.

Ci uniamo al coro di Auguri per una pronta guarigione.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)