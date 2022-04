Potenza: dopo la frana, buone notizie per queste famiglie della provincia! I dettagli

La comunità di Lagonegro (PZ), a quasi 10 giorni dalla frana che ha interessato il territorio e messo in pericolo alcune abitazioni, può tirare un sospiro di sollievo.

La Sindaca, Maria di Lascio, annuncia:

“Il primo passo per la messa in sicurezza è stato fatto!

Grazie all’impegno delle Aree comunali competenti e alla ditta Antonio Tortorella, le famiglie sgomberate possono rientrare a casa.

È necessario osservare cautela nel passaggio e rimane il divieto di sostare all’esterno.

Confidiamo nell’intervento della Regione Basilicata per avviare presto i lavori per la messa in sicurezza definitiva dell’area“.

Nei primi giorni di Aprile, in Via XXVIII Ottobre la pioggia aveva causato il crollo di un muro di contenimento e la caduta di massi e terreno.

Di lì, a poche ore dall’accaduto, la decisione del Primo cittadino di emanare un’Ordinanza di sgombero delle famiglie in pericolo.

Ecco le foto che mostrano la situazione oggi.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)