Potenza: è della provincia uno dei poliziotti ustionati nell’esplosione di Roma. Ecco cosa è successo

C’è anche un Poliziotto lucano tra gli oltre 40 feriti dell’esplosione di questa mattina avvenuta nei pressi di un distributore di carburante a Roma, in via dei Gordiani.

Come fa sapere rainews è Francesco D’onofrio, originario di Sant’Arcangelo, conosciuto come le sorelle per i successi nel karate.

Da qualche anno è entrato in polizia ed è stato tra i primi, insieme ai colleghi agenti, a soccorrere i presenti, a partire da un gruppo di bambini di un centro estivo.

In seguito all’esplosione è rimasto sempre cosciente, pur riportando diverse ustioni.

Il giovane agente è ricoverato all’Ospedale Umberto I in condizioni stabili e in costante contatto con la sua famiglia.