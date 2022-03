Potenza, è ufficiale: “riaprirà l’ufficio postale di Bucaletto”! I dettagli

“Iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’ufficio postale di Bucaletto che riaprirà ufficialmente il prossimo 8 Marzo”.

In un comunicato aggiunge Carmine Lombardi, segretario cittadino del Pd di Potenza:

“Questo rappresenta un grande risultato voluto fortemente dal Partito democratico che ha coinvolto tutti i livelli del Pd.

Dopo il ripristino del servizio Postamat ridiamo alla comunità della cittadella un servizio essenziale, la cui chiusura metteva in difficoltà soprattutto le persone più anziane o in situazioni disagiate che non riuscivano a fruire del servizio in altri quartieri della città.

La riapertura è la risposta alla lettera aperta inviata ai Poste Italiane, al Ministro delle finanze ed ai parlamentari lucani.

Appello raccolto dall’On. Vito De Filippo, che ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Finanze, e dal Sen. Salvatore Margiotta che ha intavolato un lavoro di interlocuzione con i vertici di Poste Italiane.

Il Partito Democratico ha raccolto e ha fatto proprie le istanze segnalate dalle Associazioni del quartiere (la Cittadella e la Caritas), dalle organizzazioni sindacali e dei consumatori e da Mons. Ligorio.

Ci auguriamo che questa soluzione raccolga anche le richieste dei lavoratori di Poste Italiane a cui va garantito il diritto di lavorare in condizioni di totale sicurezza.

Il Partito Democratico sta caratterizzando la sua azione con atti concreti al fianco dei cittadini Potentini, e proseguirà in questo cammino anche con la comunità di Bucaletto che merita maggiore attenzione da parte di chi governa in questo momento la città“.

