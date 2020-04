Potenza, emergenza Coronavirus: sulle strade della provincia si intensificano i controlli in vista delle prossime festività

In occasione delle prossime festività del 25 Aprile e del 1° Maggio, tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico e movimentazione di persone verso le località turistiche e le usuali mete di gite fuori porta, come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, saranno intensificati dalla Polizia di Stato i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano gli spostamenti, alla luce delle disposizioni governative e locali.

I presidi sul territorio provinciale già assicurati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Commissariato di P.S. di Melfi, saranno intensificati con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e la Polizia Stradale controllerà gli spostamenti sulle autostrade e la viabilità principale, attenzionando i punti nevralgici delle direttrici Nord/Sud, Ovest/Est.m

Ancora una volta la Polizia di Stato rinnova l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa ed a muoversi soltanto nei casi previsti dai provvedimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, portando con sé la prescritta autocertificazione.a

