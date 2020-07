Potenza, finalmente sta per essere aperto questo sottopasso: “intervento di grande rilevanza per l’intera città”

E’ stato il presidente della Terza Commissione consiliare permanente Rocco Bernabei a guidare i membri dell’organo consiliare nel sopralluogo svolto presso il sottopasso di via Calabria.

Con loro il responsabile di cantiere dell’impresa esecutrice Sarappalti S.p.a. Vincenzo Galasso che insieme ai commissari si è confrontato su realizzazione e finalità dell’opera.

Ha evidenziato il presidente Bernabei:

“Si tratta di un intervento di grande rilevanza per l’intera città, che consentirà, con l’apertura prevista il prossimo 10 luglio, un notevole snellimento del traffico in uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina.

Nel segno della continuità amministrativa, e della collaborazione a più livelli con le diverse figure coinvolte in questa opera delle Fal, si dimostra una volta di più come perseguendo il bene della comunità per la quale siamo chiamati a operare, si possano ottenere traguardi importanti, all’interno di un percorso che deve mettere sempre al primo posto l’interesse dei cittadini”.

