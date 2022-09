Potenza, fornitura gratuita libri di testo e dotazioni tecnologiche: ecco come fare domanda

Il Comune di Potenza informa:

“Dal 24 settembre 2022 al 17 ottobre 2022 entro le ore 12:00 è possibile effettuare istanza di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo anno scolastico 2022/2023 per gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di 1° e 2° grado.

L’ istanza può essere effettuata esclusivamente on line sulla piattaforma digitale predisposta dall’Amministrazione comunale e raggiungibile all’indirizzo: www. comune.potenza.it – Area Tematica Educazione e Scuola – Servizi a domanda individuale – Accedi al servizio, compilando il format per il caricamento della richiesta in ogni sua parte.

L’accesso alla piattaforma è consentito unicamente disponendo dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

Le istanze pervenute con altre modalità sono da considerarsi automaticamente nulle.

Alle istanze, debitamente compilate secondo la procedura richiesta per l’utilizzo della piattaforma, va allegata tutta la documentazione richiesta dal modello di domanda.

Le istanze devono essere redatte separatamente una per ciascun utente/richiedente il contributo.

Per informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare il seguente numero telefonico:

0971/415041 dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

via e-mail all’indirizzo: istruzione@comune.potenza.it“.

