Potenza, Francesca Palumbo convocata per i Campionati del Mondo Assoluti Milano 2023 validi anche per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi! In bocca al lupo

Sono state diramate le convocazioni per i Campionati del Mondo Assoluti Milano 2023, in programma dal 22 al 30 luglio sulle pedane della Fiera MiCo e validi anche per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno.

Nel fioretto femminile il CT Stefano Cerioni ha convocato, per la sola prova a squadre, la fiorettista lucana in forza all’Aeronautica Militare Francesca Palumbo, che in occasione dei recenti Campionati Europei ha conquistato la medaglia di bronzo nell’individuale a Plovdiv e l’oro a squadre a Cracovia. Nell’individuale gareggeranno Alice Volpi, Martina Favaretto, la rientrante Arianna Errigo e la vincitrice del titolo europeo Martina Batini, che nella gara a squadre cederà appunto il posto a Francesca Palumbo.

Il Mondiale di Milano sarà aperto, dal 22 al 24 luglio, dalle fasi preliminari delle prove individuali.

Da martedì 25 luglio, giorno della cerimonia d’apertura che avverrà a partire dalle 17,25 alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, e fino a giovedì 27 si assegnano le medaglie nelle gare individuali; nelle ultime tre giornate, dal 28 al 30 luglio, si disputano le fasi finali delle gare a squadre.

L’appuntamento per Francesca Palumbo è fissato dunque per venerdì 28 luglio con i turni preliminari del tabellone e per sabato 29 luglio con le fasi finali.

