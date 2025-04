Potenza: Gianuario Aliandro nominato Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Regionale della Basilicata

Il Consigliere regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro, annuncia che a partire dal 1° maggio assumerà la carica di Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Regionale della Basilicata.

“Ringrazio sentitamente la sen.Elisabetta Casellati, Coordinatrice regionale di Forza Italia, per la fiducia accordatami, così come i colleghi Consiglieri Francesco Cupparo e Fernando Picerno per il loro sostegno.

È un onore per me rappresentare il gruppo consiliare di Forza Italia in questa nuova veste”, dichiara il Consigliere Aliandro.

Aliandro continuerà a svolgere anche la funzione di Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ruolo che ricopre con dedizione e impegno.

“Sono consapevole delle responsabilità che questo incarico comporta e mi impegnerò affinché la fiducia riposta in me si traduca in azioni concrete.

Il nostro obiettivo è quello di garantire che Forza Italia continui a essere una forza propositiva all’interno del Consiglio, promuovendo politiche e scelte che contribuiscano allo sviluppo e alla crescita della Basilicata“, conclude Aliandro.