Potenza, giocattoli per i piccoli pazienti ricoverati al San Carlo! Ecco l’iniziativa per vederli sorridere

Si è svolta questa mattina, in occasione del martedì grasso, presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, la consegna di materiale ludico ricreativo in favore dell’unità operativa di Pediatria.

Tale raccolta, organizzata e promossa dal Comitato Regionale Basilicata delle Associazioni Sportive Sociali Italiane, è stata effettuata mezzo donazioni liberali da parte di privati cittadini, associazioni e commercianti che hanno aderito con assoluto spirito solidale all’iniziativa.

Dichiara in una nota a margine dell’evento, Luigi Laguardia – Commissario Straordinario del Comitato A.S.I. Regione Basilicata:

“In questo complicato periodo, dove la pandemia ha considerevolmente mutato il nostro modo di viere, avevamo comunque il dovere morale di pensare ai nostri bimbi, cercando di regalare un sorriso ai piccoli ospiti del reparto Pediatrico dell’Ospedale San Carlo”.

Si tratta di un piccolo gesto che non farà la differenza, ma che nonostante tutte le difficoltà organizzative dovute alle restrizioni, abbiamo ritenuto opportuno portare a termine.

Obiettivo raggiunto anche grazie al fondamentale valore aggiunto di tutte quelle persone di buona volontà che, anche con un gesto simbolico, hanno contribuito concretamente ad alleviare, almeno in parte, l’arduo percorso che ogni bambino affronta, insieme alla sua famiglia, lontano dal proprio focolare domestico.

Ci tengo a ringraziare tutto il comparto amministrativo e sanitario del San Carlo, non solo per aver sposato a pieno la nostra idea, ma per il quotidiano impegno che va ben oltre alla mera incombenza lavorativa.

Salvaguardare la vita del prossimo è una dedizione di assoluta umanità”.

L’iniziativa si è svolta nell’assoluto rispetto delle misure normative anti Covid 19.a

