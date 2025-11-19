Basilicata in festa per nonna Mimina che compie 100 anni. Auguri!

Nuova centenaria in Basilicata.
Si tratta di nonna Mimina di Miglionico.
Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale:
“100 anni di Mimina.
La nostra concittadina compie oggi 100 anni e il Sindaco ha voluto omaggiarla con un piccolo presente di riconoscimento per farle sentire il calore di tutta la comunità.
Il sindaco ha voluto ringraziare la famiglia per essere un esempio di cura e attenzione verso la popolazione anziana.
Ancora tanti auguri da tutti noi”.
A nonna Mimina i nostri migliori auguri.