Potenza: Giovane spaccia droga in stazione! Sorpreso dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, di origini nigeriane, domiciliato in Rionero (PZ), ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i militari, nel pomeriggio di Giovedì scorso, durante lo svolgimento di servizi di controllo del territorio, mentre si trovavano all’interno della Stazione Ferroviaria Potenza Superiore, hanno notato il giovane aggirarsi con fare circospetto, atteggiamento questo che ha attirato subito l’attenzione degli operanti.

Insospettiti da ciò, i Carabinieri si soffermati, in modo ravvicinato, ad osservare il comportamento del ragazzo, tanto che, dopo poco, lo hanno sorpreso proprio nel frangente in cui questi si avvicinava ad un uomo del luogo, 48enne, cedendogli un piccolo involucro.

Nella circostanza gli operanti, intervenendo, li hanno bloccati entrambi.

Il 48enne, teneva in mano l’involucro appena ricevuto, al cui interno è risultato essere contenuto dello stupefacente del tipo eroina, per un peso di circa 1 grammo.

Eseguendo una perquisizione personale sui due, i Carabinieri hanno trovato indosso al giovane nigeriano e sequestrato 220 euro, in banconote di vario taglio, somma ritenuta essere provento dell’attività di spaccio.

Al compimento degli accertamenti, lo stesso è stato arrestato, mentre il 48enne segnalato alla Prefettura di Potenza in qualità di assuntore di droga.

Questo risultato operativo, ultimo solo in ordine di tempo, rende evidente come anche in questo periodo, fortemente condizionato dal fenomeno epidemico “Covid 19”, sia importante non abbassare la guardia e assicurare una costante presenza sia nel capoluogo che nelle numerose realtà della provincia, di modo da mettere in campo mirate attività, sia in chiave preventiva che repressiva, finalizzate al contrasto di un così ramificato fenomeno, qual è appunto quello della droga.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)