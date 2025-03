Potenza: grande vittoria per l’Academy che gioca un ottimo secondo tempo! Complimenti ragazzi

L’Academy non sbaglia nell’anticipo con Barletta e coglie il suo secondo successo consecutivo.

Finisce 71-52 per i ragazzi di coach Putignano una partita dai due volti, contrassegnata dall’equilibrio dei primi venti minuti ed il progressivo allungo rossoblù nella seconda parte di gara.

Le due squadre, infatti, piazzano un break ciascuno (16-21; 28-21) nel secondo periodo, con la seconda tripla dell’ultimo arrivato Veljkovic (saranno quattro alla fine per il play-guardia 2004 ex Palestrina) che chiude un 12-0 a rispondere alle iniziative di Galantino e Caceres, mentre il canestro di Laquintana riporta in vantaggio i padroni di casa alla pausa lunga.

È tuttavia Barletta a rientrare meglio dagli spogliatoi.

Le triple di Galantino e Mastrodonato, infatti, permettono alla squadra di Scoccimarro di toccare anche il +7 (30-37 al 22’) in apertura di terzo periodo, ma è qui che si scatena la furia difensiva di un’Academy capace, da quel momento alla sirena finale, di concedere appena quindici punti nei residui diciotto minuti di partita.

Laquintana e Perez firmeranno i successivi diciotto punti rossoblù, con il neoentrato Joksimovic pronto a siglare il canestro del vantaggio in doppia cifra (52-41) a pochi secondi dall’ultima pausa.

Il lavoro difensivo sui lunghi avversari – dopo i 30 dell’andata tenuto ad appena sette punti Serino – continua incessante, allora Potenza può distendersi prima fino al +12 (60-48) sull’asse Veljkovic – Pace e poi toccare anche il +20 nel finale con un canestro di Acuna.

C’è il giusto spazio anche per l’esordio casalingo dei giovanissimi Summa e Casulli a suggellare una vittoria che conferma la ritrovata identità difensiva (appena 105 punti subiti nelle ultime due partite) e dà ulteriore morale in vista della difficile trasferta di domenica a Mesagne.

Academy Basket Potenza – Barletta Basket 71-52 (13-11; 30-28; 53-45)

Academy Basket: Summa, Veljkovic 14, Pace 9, Perez 12, Labovic 1, Joksimovic 2, Tolino 4, Acuna 9, Buldo 2, Casulli, Laquintana 17, Montiks 1. All. Putignano, Ass. Della Monica

Barletta Basket: Fiorella 3, Guadagno, Whelan 7, Mastrodonato 3, Falcone 4, Serino 7, Doronzo, Caceres 6, Delvecchio, Galantino 22, Santoro. All. Scoccimarro

Arbitri: Carella di Brindisi e Conte di San Pietro Vernotico