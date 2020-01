Potenza: i Parchi della provincia nella prestigiosa vetrina turistica della Bit di Milano! I dettagli

Come promuovere la “Basilicata verde” nelle prestigiose vetrine turistiche, a cominciare dalla Bit di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio.

Se ne è discusso questa mattina in un incontro presso il Dipartimento Ambiente ed Energia, al quale hanno partecipato l’assessore Gianni Rosa, il direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti, e i rappresentanti di Federparchi e dei Parchi lucani: Val d’Agri-Appennino lucano, Pollino, Vulture, Murgia Materana e Gallipoli Cognato.

Anche se c’è poco tempo, si è detto nell’incontro, l’impegno è quello di offrire ai visitatori un pacchetto turistico per un viaggio esperienziale alla scoperta non solo delle bellezze naturalistiche, ma anche degli attrattori, del cibo e delle tradizioni che i territori dei Parchi esprimono.

Ha commentato l’assessore Rosa:

“Senza togliere niente all’autonomia di ogni ente, lo sforzo da compiere è quello di creare una rete tra i Parchi e gli altri soggetti istituzionali per giungere a una programmazione coordinata dell’offerta turistica.

Ciò è mancato finora, ma è necessario farlo, perché la Basilicata naturalistica possa essere compresa e vissuta appieno.

Oggi inizia un percorso di concertazione che sono certo ci porterà a raggiungere risultati significativi”.

Ha dichiarato Nicoletti:

“In costante raccordo con il presidente Bardi, in queste prime settimane di attività stiamo lavorando per un’offerta turistica regionale integrata, in cui ambiente, natura e cultura siano promossi con linguaggi e strumenti innovativi ed efficaci”.