Potenza: un farmaco per combattere questo tumore

I ricercatori dell’Università della Basilicata segnano un importante traguardo.

Abbattute le frontiere del carcinoma mammario Triplo Negativo “Tn”, contro cui le terapie farmacologiche classiche sino ad oggi hanno fallito, dimostrandosi incapaci di inibire le cellule cancerose.

Il team di ricerca – coordinato dalla docente di Chimica farmaceutica e tossicologica, Carmela Saturnino e costituito da 6 componenti del Dipartimento di Scienze dell’Università della Basilicata – secondo quanto si apprende in un comunicato:

“E’ riuscito a trovare molecole attive e selettive nei confronti di questo tumore, per le quali sono in corso di completamento gli studi in vivo”.