Petrolio, Bardi a Viggiano: “il rispetto dell’ambiente sarà al centro di ogni nostra decisione”

Il governatore Bardi interviene in merito a presunte indiscrezioni sull’accordo, siglato oggi a Viggiano – che ha inserito il comune di Calvello tra i beneficiari dell’accordo tra Eni ed enti locali per il cosiddetto Addendum – intese per l’aumento delle estrazioni di petrolio.

“La trattativa con l’Eni devi ancora iniziare concretamente, per questo motivo qualsiasi notizia che riguardi l’aumento di estrazioni petrolifere o lo scavo di nuovi pozzi di petrolio è priva di ogni fondamento.

Ci sono trattative ancora in corso ed in itinere ma nulla è stato stabilito in merito alle estrazioni o al numero di barili.

Ogni decisione verrà presa dopo l’estate.

Si tratta di una firma importante, che aggiungerà anche Calvello ai Comuni che beneficeranno del servizio per la spesa energetica.

Sono qui proprio per firmare un protocollo d’intesa, che servirà a favorire la popolazione lucana, ma non a prendere impegni di alcun tipo.

Il rispetto dell’ambiente, sarà al centro di ogni nostra decisione”.