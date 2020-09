Potenza: il colonnello Covetti ricevuto dal Sindaco Guarente e dal Presidente della Provincia Guarino

Il nuovo comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il colonnello Raffaele Covetti è stato ricevuto dal Sindaco di Potenza, Mario Guarente, nel Palazzo di Città, sede municipale del centro storico.

Nel corso del cordiale dialogo, il Sindaco salutando il colonnello e complimentandosi per i precedenti incarichi “rivestiti con grande professionalità e conseguendo risultati di grande rilievo e prestigio” ha auspicato che “la collaborazione con l’Arma possa proseguire in maniera proficua e consentirci di governare al meglio il nostro territorio, lavorando congiuntamente per il bene della nostra comunità”.

Anche il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha ricevuto questa mattina nella sede dell’Ente in Piazza Mario Pagano, il nuovo Comandante della Legione Carabinieri di Basilicata.

Nel corso del cordiale incontro, Guarino e Covetti, hanno convenuto sulla continuità del rapporto istituzionale con l’Arma, elemento determinante nella difesa del territorio e del presidio costante delle piccole comunità.

Proprio come dimostrato nel periodo del Covid ed ampiamente riconosciuto ufficialmente da Upi ed Anci, unitamente al lavoro svolto da tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio lucano. Il Colonnello Raffaele Covetti, è nato a Frattamaggiore (NA) il 27 febbraio 1969, ha intrapreso la carriera militare nel 1985, frequentando i corsi della Scuola Militare “Nunziatella” in Napoli, dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università la Sapienza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Dalla nostra Redazione gli auguri di buon lavoro.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)