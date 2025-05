Potenza, il Comune si illumina in occasione di questa Gionata Internazionale

“Il Comune di Potenza illuminerà di magenta la sera del 22 maggio 2025 la sede municipale di piazza Matteotti, il Palazzo di Città, come segno di adesione alle iniziative previste in occasione della Giornata Internazionale sulle patologie eosinofile, anche secondo quanto indicato dall’Associazione ESEO Italia – Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile”: a evidenziarlo l’assessore alle Pari opportunità Angela Lavalle.

Maggio, secondo le associazioni proponenti, eletto mese di sensibilizzazione delle patologie eosinofile, ha due giornate clou, il giorno 18, Giornata Internazionale sulle patologie eosinofile e il 22 maggio in cui si celebra la Giornata internazionale per l’Esofagite Eosinofila.

In queste giornate organizzati eventi con le altre associazioni internazionali, con collegamenti tra le varie manifestazioni. Obiettivo delle iniziative è quello di far conoscere e sensibilizzare, attraverso un approccio multicanale, le patologie eosinofile e, in particolare, l’esofagite eosinofila, rara malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente l’esofago inficiando pesantemente la qualità di vita dei pazienti che, spesso, non riescono ad alimentarsi correttamente o con continuità.

E’ in questo contesto che si svolge la campagna ‘Illuminiamo l’Italia di Magenta’ che lo scorso anno ha illuminato di magenta 25 monumenti in sedici regioni, e oltre 60 in tutto il mondo, comprese le cascate del Niagara.