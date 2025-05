Al Castello di Savoia di Lucania ultimo appuntamento “Passannante”. I dettagli

Venerdì 23 e Sabato 24 Maggio nel Castello di Savoia di Lucania (PZ) si terrà il settimo ed ultimo seminario di “UnMonumental. Riscrivere Passannante”, trattazione degli strumenti di elaborazione della memoria nello spazio pubblico, a partire dal caso insoluto di Passannante.

Saranno due giorni di seminari con personaggi di riferimento nell’ambito del dibattito sul ruolo delle arti pubbliche nello spazio pubblico, fisico e simbolico – dichiara Donato Faruolo, curatore del progetto – un’occasione da non perdere per conoscere pratiche, metodi, strumenti, riferimenti disciplinari su come, nel mondo e in Italia, si gestisce il tema della memoria collettiva oltre la monumentalità.