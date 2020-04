Potenza, il Sindaco: “Controlli a tappeto nei prossimi giorni. Tolleranza zero”. I dettagli

Al termine della riunione del Comitato d’Ordine e sicurezza pubblica, al quale hanno preso parte il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, e i vertici delle forze dell’ordine, il Primo Cittadino ha reso noto che sono:

“stati concordati, controlli a tappetto, nel corso dei prossimi giorni, da parte delle forze dell’ordine, che si svolgeranno in città, ma soprattutto nelle contrade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale, con la relativa applicazione di severe sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del Coronavirus, in caso di assembramenti, o inosservanza di quanto disposto da Governo, Regione e Comune.

Abbiamo chiesto ‘tolleranza zero’ e ci è stato assicurato che si procederà con estrema rigidità.

È necessario scongiurare che gli sforzi prodotti sino a oggi da tutti noi siano inficiati da chi, con comportamenti irresponsabili, possa mettere a repentaglio la sicurezza di tutti.

Sono certo che con un ulteriore impegno nel rispettare le regole che ci si è dati per affrontare questa drammatica emergenza, presto potremmo superare la fase critica e tornare a una vita più serena, non dimenticando però quanti la vita l’hanno persa in questi tristissimi giorni.

Saranno festività certamente meno gioiose, ma affrontiamole con la consapevolezza che il superamento di questo momento dipende anche da noi, e alla fine torneremo ad abbracciarci”.

