Potenza: in bocca al lupo ad Alfredo, l’unico a rappresentare la Basilicata ai Campionati Italiani Assoluti di Fioretto!

Alla fine si sono dovuti sfidare tra di loro, per decidere, allo spareggio, l’unico rappresentante della Basilicata a poter partecipare alla Coppa Italia Nazionale Assoluti di Fioretto maschile che si svolgerà il prossimo 8 maggio, ad Ancona.

A spuntarla, ancora una volta, un bravissimo Alfredo Villano che batte il compagno di squadra Gioele Fiscella.

Entrambi gli atleti della ASD Schermistica Lucana Potenza, avevano disputato una gara perfetta chiudendo entrambi al terzo posto.

Buoni anche i piazzamenti degli altri due atleti potentini, Mario Volino, entrato negli otto ma che perde alla seconda eliminatoria contro un fortissimo Manuel Molfetta che poi batterà proprio Gioele Fiscella in semifinale e Stefano Fierro, uscito alla prima eliminatoria battuto proprio dal suo compagno di squadra Gioele Fiscella.

Da entrambi gli atleti ci si aspetta, in futuro, maggiore incisività soprattutto nella fase iniziale a gironi.

Prova purtroppo negativa per l’unica donna in gara, Sabrina Zonni, che non riesce a conquistare nessuna vittoria nel corso della giornata.

La settimana precedente gli schermidori potentini Antonio Albano, Gioele Fiscella, Alfredo Villano e Mario Volino avevano anche partecipato con grinta e tenacia alla Coppa Italia a squadre di serie C concludendo al 7° posto e facendo svanire, per poche stoccate perse, il sogno della promozione in serie B2; certamente i nostri atleti ci riproveranno il prossimo anno.

Sostegno e apprezzamenti accompagnano sempre gli atleti in gara da parte della Presidente, Rocchina Esposito e del maestro storico, Giuseppe Pinto.

Consigli e suggerimenti tattici sono arrivati puntuali dal maestro Joseph Omar De Carlo, che li ha accompagnati nelle ultime due trasferte incitandoli e spronandoli.

