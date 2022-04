Potenza: in provincia al via i cantieri forestali per la pulizia e sistemazione delle zone turistiche! Ecco i dettagli

Da oggi nei comuni del P.O. Val d’Agri, della fascia ionico-metapontina e costiera tirrenica (Maratea), hanno preso il via i cantieri forestali.

In particolare sono 745 gli operai impiegati nei comuni del P.O. Val d’Agri e in gran parte operatori di mezzi meccanici per pulizia e sistemazione aree delle zone turistiche (Maratea e fascia ionica).

A questi, l’11 maggio seguiranno tutti gli altri operai della platea per gli interventi di forestazione, manutenzione, affidati al Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Per l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Francesco Cupparo:

“rispetto agli anni precedenti, è stato possibile anticipare le attività del Piano di forestazione 2022, grazie ad un’intensa azione degli uffici del Dipartimento, in sinergia con il Consorzio e la condivisione dei sindacati confederali di categoria.

La Giunta ha provveduto ad anticipare i primi 2 milioni di spesa mentre con delibera successiva, con la quale si prende atto della Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 concernente “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020)”, sono state riservate 30 milioni di euro al Piano 2022.

Saranno così garantiti gli attuali livelli occupazionali e le giornate lavorative che secondo il cronoprogramma di attività potranno concludersi alla fine del prossimo autunno.

Dunque un obiettivo significativo raggiunto in direzione del rilancio del comparto in modo da farlo diventare quanto più produttivo oltre che indispensabile alla tutela del nostro patrimonio forestale e naturale.

L’impegno che abbiamo assunto di concerto con il Presidente Bardi è di far diventare la forestazione un’attività di lavoro stabile con pagamenti certi e in tempi rapidi”.

