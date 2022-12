Potenza: in provincia al via l’antico rito per benedire trattori, animali e prodotti dell’agricoltura. Ecco le foto

Si è celebrata a Baragiano scalo la tradizionale “Giornata del Ringraziamento” della Coldiretti, che chiude l’anno dei raccolti, un’occasione per gli agricoltori per portare i frutti della terra sull’altare durante la messa domenicale e per ringraziare il Signore del raccolto ottenuto nei campi e di quello che verrà.

La manifestazione ha visto la celebrazione della santa messa nella chiesa nuova della Beata Vergine del Carmine e la benedizione dei prodotti dell’agricoltura donati per l’occasione.

All’esterno poi la benedizione dei trattori e degli animali.

Presenti per l’occasione, oltre a numerosi coltivatori e allevatori, i vertici regionali dell’organizzazione agricola, quelli provinciali di Potenza e di Matera, il sindaco di Baragiano e il direttore dell’Ara Basilicata.

La Giornata del Ringraziamento è consuetudine dal 1951, data della sua istituzione; dal 1975 è stata inserita dalla Conferenza episcopale italiana nel calendario liturgico e giunge quest’anno alla settantaduesima edizione.

Il principio della legalità è messo al centro della Giornata per il 2022 e, per l’occasione, la Cei ha ribadito il forte apprezzamento per l’agricoltura soprattutto in un tempo segnato dalla guerra e sottolineato come la mancanza di grano affami i popoli e li tenga in scacco.

Ecco alcune foto della giornata.

