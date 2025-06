Potenza: in provincia continua la raccolta firme per difendere il reddito degli agricoltori. I dettagli

Continua anche in Basilicata la raccolta firme della Coldiretti per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.

La petizione oggi ha fatto tappa a Sant’Arcangelo nell’ambito di una giornata di festa del quartiere Convento dove si celebra San Fortunato.

Presenti, per l’occasione, le aziende di Campagna Amica che hanno colorato di giallo il paese e fatto degustare i cibi della nostra terra.

Alla raccolta firme ha aderito la cittadinanza, oltre allo stesso sindaco.