Potenza, in provincia continuano i lavori sul Ponte Pianello: queste le ultime operazioni previste

“Un’emozione incredibile vivere il Ponte del Pianello da una prospettiva unica e privilegiata, dove è possibile toccare ancora con mano le forme del legno impresse nel cemento”.

Così il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, che scrive:

“Ho effettuato un sopralluogo di verifica per conoscere più nel dettaglio l’attuale situazione di un intervento storico che da Sindaco e da Consigliere Provinciale ho voluto portare avanti con forza, non solo per garantire la sicurezza di un manufatto ultracentenario, che altrimenti avremmo dovuto chiudere, ma anche per esaltare la sua straordinaria bellezza.

Sicuramente le attività di cantiere hanno creato grande disagio alla popolazione, ma il risultato sarà eccezionale!

Ancora qualche mese di pazienza, in quanto ho chiesto alla Provincia e alla Soprintendenza un’ulteriore sforzo per restituire la massima dignità a quella che possiamo definire una vera e propria opera d’arte di archeologia industriale.

Nello specifico, le ultime operazioni vedranno l’eliminazione totale dell’infrastruttura tecnica che sostiene il passaggio dei servizi e l’installazione di barriere laterali che restituiranno eleganza e autenticità ad una location estremamente panoramica.

Un altro piccolo sforzo per raggiungere un grande risultato storico”.