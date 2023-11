Potenza, in provincia Elisa ha la sua strada: il suo nome e cognome rimarranno incisi per sempre nella memoria! L’iniziativa

Ci sono paesi di provincia dove si lavora in silenzio.

C’è un paese della Lucania interiore in cui già nel febbraio del 2022 si decise di intitolare una strada ad Elisa Claps.

Senza rumore, senza scalpore.

Semplicemente con la proposta di un Sindaco subito accolta dalla sua Giunta e autorizzato dalla Prefettura di Potenza a ricordare il nome di Elisa per sempre.

Commenta il sindaco di Marsicovetere Marco Zippari:

“Azioni silenti, ma concrete.

Nomi e cognomi che rimarranno incisi per sempre nella memoria di chi visse indirettamente quei momenti della scomparsa di una ragazza che da quella chiesa non ne uscì mai più viva.

Anni lunghissimi e bui da trascorrere, dove solo il cuore di una mamma, sentiva che la propria figlia non fosse più in vita.

Non è riaprendo al culto una Chiesa che si cancella con un colpo di spugna il dolore, la solitudine, l’omertà in uno alla sofferenza dei familiari di Elisa.

Elisa ha la sua strada.

In una nuova zona residenziale di un “giovane” paese dinamico e in crescita che ancora non dispone di una Chiesa accogliente, ma che in una strada, in una moderna e nuova area di espansione farà risuonare per sempre il suo nome: per Elisa!

Marsicovetere ti ricorda così!”.

