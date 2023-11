A Potenza pericoloso questo passaggio pedonale! Ecco l’Ordinanza per assicurare maggiore sicurezza

Il Comune di Potenza informa:

“che l’ufficio Territoriale del Governo di Potenza-Ufficio di Gabinetto, a seguito di incontro con il coordinatore del “Comitato Via Mazzini Libera e Pensante” ha segnalato a questa Unità di Direzione la pericolosità del passaggio pedonale presente presso l’accesso della Villa Comunale di Santa Maria, in via Angilla Vecchia, chiedendone di valutare ogni possibile iniziativa finalizzata a garantire una maggiore sicurezza della zona;

Considerato che la predetta strada soprattutto nella parte iniziale dove insiste l’ingresso della predetta Villa Comunale è percorsa da “utenti deboli” (pedoni, anziani, disabili e bambini);

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale, prevedendo l’istituzione su Via Angilla Vecchia, dall’intersezione di Via Giuseppe Mazzini e fino all’intersezione con via Ravenna del limite massimo della velocità consentita ai veicoli a 20 Km/h;

DISPONE dall’apposizione della relativa segnaletica stradale l’istituzione del limite di velocità pari a 20 Km/h, su Via Angilla Vecchia, dall’intersezione di Via Giuseppe Mazzini e fino all’intersezione con via Ravenna, reso noto con apposita segnaletica”.

Di seguito l’ordinanza.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)