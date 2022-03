Potenza, in provincia “Erbacce, degrado e strada dissestata nel parco giochi”! La denuncia

“Degrado, incuria ed abbandono”: questo è quanto denunciano cittadini delusi dalla situazione in cui vige un parco giochi di Maratea.

Scrivono infatti alla nostra Redazione:

“Benvenuti nel parco giochi di frazione Massa di Maratea.

Così si presenta il parco giochi sito in una delle più estese frazioni di Maratea: la famigerata Massa.

L’area, inaugurata da soli quattro anni, sembra essersi adeguata allo stato di decadenza che già da diverso tempo caratterizza la Perla del Tirreno.

Erbacce, degrado e manto stradale dissestato fanno ormai da padroni in un luogo che dovrebbe garantire la massima sicurezza ai nostri piccoli.

Illuminazioni ormai inesistenti e cavi elettrici barbaramente dismessi impediscono uno stato di tranquillità generale che porta genitori e non solo a frequentare altri luoghi maggiormente adibiti allo svago dei loro bambini.

Alla luce di tutto ciò chiediamo che venga al più presto ripristinata quest’area importante per i nostri piccoli e soprattutto che sia messa in sicurezza per la tranquillità dei genitori”.

Ecco alcune foto del parco.

