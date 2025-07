Potenza: in provincia Festa Mondiale dell’Arcieria Storica e Tradizionale. Ecco il programma

Il Parco Nazionale del Pollino, dal 7 al 10 Luglio 2025, ospiterà la Festa Mondiale dell’Arcieria Storica e Tradizionale – European Traditional Open 2025 (ETO), evento internazionale che vedrà la partecipazione di arcieri e delegazioni provenienti da tutto il mondo (Europa, Asia e Oceania).

Un’occasione eccezionale per celebrare lo sport, la storia e la tradizione in una cornice paesaggistica di straordinaria bellezza.

La manifestazione si svolgerà nei Comuni di Terranova di Pollino, San Paolo Albanese e Alessandria del Carretto.

Quattro giorni in cui il tiro con l’arco si fonderà con rievocazioni, tradizioni popolari, concerti ed esperienze culturali.

Le gare si articoleranno in diverse prove con archi storici e tradizionali.

In programma anche workshop e dimostrazioni aperte al pubblico, per promuover nuove tecniche e l’artigianato legato alla produzione di archi e frecce.

Le delegazioni dei Paesi partecipanti saranno accolte da cortei in costume tradizionale, gruppi musicali e momenti di celebrazione offerti dai Comuni ospitanti.

Saranno previste visite guidate a musei locali, mostre etnografiche, esibizioni musicali e itinerari esperienziali alla scoperta della cultura arbëreshe, delle maschere tradizionali, dei paesaggi del Pollino e del suono caldo, profondo, continuo e avvolgente della musica popolare.

Le gare, immerse nella natura del Parco, si alterneranno nei diversi Comuni lungo le vie dei borghi e nei boschi, offrendo a partecipanti e visitatori un’esperienza unica.

Questa edizione dell’ETO valorizza le risorse ambientali, storiche e culturali della Regione Basilicata e del territorio lucano-calabrese.

Un’iniziativa in collaborazione con il Settore Karman e resa possibile grazie al contributo economico dei Comuni di Terranova di Pollino, San Paolo Albanese e Alessandria del Carretto, della Regione Basilicata (Dip. Ambiente, energia e tutela del territorio) e del GAL “La Cittadella del Sapere”, con il patrocinio gratuito dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT) e del Parco Nazionale del Pollino, nonché con il sostegno economico del Fondo Etico della BCC Basilicata.

Ecco il Programma ETO 2025:

7 luglio – Alessandria del Carretto (CS)

La giornata si apre ufficialmente con l’arrivo delle delegazioni. In tarda mattinata e nel primo pomeriggio, a partire dalle 9:00 e poi dalle 14:00, è prevista la registrazione degli arcieri e il controllo dell’attrezzatura presso il Municipio. Dalle 18:00, il borgo si anima con una sfilata lungo le vie del paese: ogni Comune coinvolto renderà omaggio alle delegazioni con costumi tipici e accompagnamento musicale. Il gruppo sbandieratori del Palio di Bisignano e la comunità di San Paolo Albanese parteciperanno con cortei in abiti medievali e arbëreshe, mentre la comunità di Terranova di Pollino, “Città custode dell’arte zampognara”, prenderà parte con il proprio gruppo di Zampognari. Dopo i saluti istituzionali delle autorità, la serata si concluderà con il concerto del gruppo “I Totarella”.

8 Luglio – San Paolo Albanese (PZ)

Alle 8:30 prende il via la prima gara di tiro con l’arco, all’interno del suggestivo bosco Capillo, a pochi chilometri dal centro abitato. Nel pomeriggio, dalle ore 15:00, spazio alla scoperta del patrimonio arbëreshe: visite guidate al Museum of Arbëreshe Culture, alla chiesa madre ricca di icone bizantine e alla mostra della cornamusa. La giornata si chiude con il concerto del gruppo “Suoni Effimeri” in piazza, un viaggio sonoro tra tradizione e contaminazioni mediterranee.

9 Luglio – Alessandria del Carretto (CS)

Alle 8:30 gli arcieri si sfideranno lungo un percorso urbano e naturalistico, tra le strette vie del borgo e l’orto botanico locale. A partire dalle 15:00 sarà possibile partecipare a visite guidate presso il Museo Alessandrino delle Maschere, il Museo di cardiochirurgia “Dott. Guido Chidichimo” e la chiesa madre. In serata, appuntamento con lo spettacolo musicale “TraMonti – Canzoni a tante voci”.

10 Luglio – Terranova di Pollino (PZ)

Ultima giornata di gara, con partenza alle 8:30 nell’incantevole pineta della Madonna della Pietà, tra i profumi inebrianti del bosco e panorami mozzafiato. Buon cibo e musica popolare allieteranno sin dalla mattina le vie del borgo. Alle 20:00 la cerimonia ufficiale di premiazione. Gran finale alle 21:30, nella suggestiva piazza Virgallita con il concerto del gruppo “I Renanera”.