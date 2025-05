Nuovo centenario in Basilicata.

Si tratta di nonno Francesco Nicola Cantisani di Lauria, che ha compiuto ben 100 anni.

Così commenta l’Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità:

“Al nostro concittadino Francesco Nicola Cantisani con i migliori auguri dall’Amministrazione Comunale per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni“.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonno Francesco.