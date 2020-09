Potenza, in provincia omaggio al nostro indimenticabile Mango: questa l’iniziativa

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Sirino (Settembre 2020), il Coro ” SS. Annunziata” di Rionero (PZ), presenterà un concerto-meditazione:

“Un modo per trasmettere attraverso il vasto campo dell’Arte il messaggio che il Santo Padre ha lanciato nella lettera Enciclica sulla cura della casa comune dal titolo ‘LAUDATO SI‘.

Questo concerto, già replicato più volte, è stato onorato dalla presenza di Mons. Enrico DAL COVOLO (Magnifico Rettore dell’Università Lateranense di Roma).

Il concerto si serve del vasto campo artistico: dal canto alle immagini, alla proiezione dei vari messaggi che lancia l’enciclica.

Questi frammenti sono stati commentati da don Rocco Di Piero (Parroco ‘SS. Annunziata’ Rionero) e saranno letti di prof. Covella e Di Muro dello storico gruppo 8, insieme al passo scelto di Papa Francesco.

Il coro invece interverrà con canti a tema, il direttore del coro Gianni Marino insieme al coordinatore musicale Pierantonio Galagano hanno preparato coristi e musicisti quasi tutti giovani.

Durante il concerto-meditazione si terrà un breve omaggio al cantautore Mango con la letture di alcune sue poesie.

Nel concerto sarà presente l’artista Angelo Ermanno (in Arte DIALKAN), vi si aggiungerà un magnifico gioco di luci, grazie alla cura dell’eccellente service.

Il messaggio intende far capire che la Terra non è nostra e abbiamo il dovere di preservarla e di lasciare un mondo migliore alle future generazioni, ma, per sapere e scoprire di più.

Il concerto si terrà nella Concattedrale di Lagonegro, Domenica 27 Settembre 2020 alle ore 19:30, con replica alle ore 21:30 rispettando tutte le disposizioni anti covid-19″.

Di seguito la locandina con i dettagli.

