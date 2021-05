Coronavirus Avigliano: Sindaco sottoposto a tampone. Ecco il risultato

Si è sottoposto autonomamente al tampone il Sindaco di Avigliano (PZ), Giuseppe Mecca, dopo essere stato a contatto con una persona positiva.

Dopo diverse ore, giunto il risultato.

Come fa sapere lo stesso Primo Cittadino:

“NEGATIVO, per fortuna soltanto un falso allarme.

Nella serata di venerdì scorso, d’intesa con ASP, ho deciso di auto sospendermi da qualsiasi attività, una volta appresa la notizia della positività di un nostro concittadino con il quale ero venuto in contatto nei giorni precedenti in comune.

Nella giornata di ieri mi sono sottoposto a tampone molecolare con l’esito negativo appreso poc’anzi, sia per me per che per tutti gli assessori che avevano avuto lo stesso contatto.

Ringrazio tutte le persone che in questi giorni mi hanno contattato, mostrandomi affetto e vicinanza.

Si torna in prima linea, a mani nude come sempre.

Infine, un pensiero speciale vorrei rivolgerlo agli infermieri, nella Giornata Internazionale che rende omaggio alla loro straordinaria e quotidiana missione a servizio del prossimo.

Grazie”.

