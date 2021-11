Potenza, in provincia si scende in piazza contro gli aumenti delle bollette di luce e gas! Ecco l’iniziativa

Il Psi di Basilicata scende in piazza contro gli aumenti gravosi delle bollette di luce e gas che si ripercuoteranno sulle famiglie Italiane dal prossimo anno.

Lo rende noto il segretario regionale del Psi, Livio Valvano.

Quattro le iniziative.

Si parte questo pomeriggio (sabato 6 novembre alle 17.00) a Policoro in Piazza Heraclea.

Domani, a partire dalle ore 10.00 ad Avigliano (Piazza E. Gianturco), Lauria ( Largo Plebiscito- Lauria superiore), Melfi (nella villa comunale- Via G. D’Annunzio) dove sarà possibile raccogliere le firme per chiedere lo stop al caro bollette.

Il Psi ha presentato in Senato un emendamento per la prossima manovra di bilancio per eliminare gli oneri accessori e l’Iva, per tagliare così le bollette di luce e gas per il 2022.

Per Valvano:

“il potere di acquisto di tutte le famiglie italiane è la priorità da cui ripartire con particolare attenzione ai beni di prima necessità, come l’energia.

Per i Lucani l’aumento delle bollette energetiche risulterebbe ancora più insostenibile dopo il gravoso aumento del 15% del costo dell’acqua potabile voluto da quest’anno dal governo regionale, aumento che si poteva evitare, come abbiano dimostrato durante i lavori dell’assemblea di Acquedotto Lucano.

Per questo la raccolta firme, per sostenere il percorso parlamentare dell’emendamento presentato dal Psi a firma del Senatore Riccardo Nencini”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)