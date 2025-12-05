Basilicata, il Ministro Salvini ha incontrato Bardi e Pepe. I dettagli

Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato oggi pomeriggio il Presidente della Basilicata Vito Bardi e il Vicepresidente della Regione Basilicata e assessore con delega alle infrastrutture Pasquale Pepe.

Al centro del confronto il primo stralcio del Piano Nazionale Integrato Infrastrutture e Sicurezza del Sistema Idrico (PNIISSI), che per la Basilicata prevede il finanziamento della diga di Abate Alonia per 113 milioni di euro, intervento strategico per la sicurezza idrica e lo sviluppo del territorio.

È stato inoltre approfondito il percorso verso il nuovo Contratto di Programma MIT–ANAS 2026/2030, con particolare attenzione alla quarta tratta dell’itinerario Salerno–Potenza–Bari, che include la galleria di Tolve, e all’adeguamento della SS 7 Basentana/Matera.

L’incontro si è concluso con un aggiornamento sull’Alta Velocità ferroviaria, in particolare sull’adeguamento della linea Potenza–Romagnano.

Il Ministro Salvini ha confermato l’impegno del MIT a proseguire il lavoro con la Regione Basilicata per accelerare opere strategiche e rafforzare la rete infrastrutturale regionale a beneficio di cittadini e imprese.