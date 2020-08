Potenza, incendio in provincia: capannone per il ricovero di animali avvolto dalle fiamme!

I Vigili del Fuoco di Potenza, in data odierna, alle ore 03:45 circa, sono intervenuti a Filiano.

Arrivati in contrada Luponio, si sono trovati di fronte un capannone adibito a ricovero animali e deposito materiale vario, completamente avvolto dalle fiamme e parzialmente crollato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due autobotti ed un fuori strada, per un totale di tredici unità.

L’intervento è ancora in atto, successivamente saranno effettuati i rilievi tecnici per stabilire le cause del rogo.

Sul posto anche i Carabinieri.a

