Potenza, incendio in una villetta! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, nel tardo pomeriggio di ieri alle ore 19:20 circa, sono intervenuti in via Madonna del Carmine SP 30 KM 7 a Potenza per l’incendio di una villetta.

Le fiamme hanno avvolto il tetto e gli alloggi sottostanti creando ingenti danni.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, che hanno evitato la propagazione delle fiamme anche al resto della struttura, sono durate diverse ore e terminate solo alle prime ore del giorno seguente.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato, gli inquilini spaventati ma illesi.

Al momento non è stato possibile individuare le cause dell’incendio, seguiranno ulteriori accertamenti tecnici da parte del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale (N.I.A.T. Vigili del fuoco).

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada, un’autoscala ed una autobotte per un totale di tredici unità.

Sul posto presenti anche Polizia di Stato, sanitari del 118 e Protezione Civile.

Queste alcune foto.

