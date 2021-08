Potenza: la ‘Fiera D’Agosto’ e la ‘Fiera De Li Zang’ si faranno. Ecco le disposizioni del Sindaco

Con proprio provvedimento il Sindaco di Potenza Mario Guarente ha regolamentato la tenuta della Fiera D’Agosto 2021, ricadente il 27 Agosto 2021, e della Fiera De Li Zang 2021, ricadente il 23 Ottobre 2021, secondo il percorso espositivo del Mercato Mensile (planimetria allegata al presente documento).

I posteggi contrassegnati con i numeri 169 e 170 sono riservati alla vendita di piante e fiori e i posteggi contrassegnati con i numeri 178 e 179 alla vendita di animali vivi.

“E’ fatto obbligo, richiamando le misure prescritte per il Mercato Mensile, all’utenza delle Fiere, Fiera D’Agosto e Fiera De Li Zang, di accedere, alternativamente, all’area mercatale delle Fiere dai tre ingressi di seguito indicati:

1° ingresso: altezza campo sportivo FIGC;

2° ingresso ponte pedonale di collegamento tra via Della Chimica e via Della Fisica (salvo chiusura temporanea);

3° ingresso: via Dell’Edilizia altezza uffici RAI;

di uscire dall’area mercatale delle Fiere, alternativamente, dalle tre uscite di seguito indicate:

1° uscita: ponte carrabile di collegamento tra via Della Chimica e via Della Fisica;

2° uscita: fine traversa mercatale di via dell’Edilizia;

3° uscita: fine percorso posteggi in via della Fisica all’altezza del pubblico esercizio denominato ‘Speakeasy’ (ex ‘Maison du Cafè’).

E’ fatto obbligo, nell’area mercatale delle predette Fiere, agli operatori e all’utenza, di indossare la mascherina.

E’ fatto divieto di accedere all’area mercatale delle predette Fiere se: si ha temperatura corporea superiore a 37,5°C, si avvertono sintomi influenzali, si ha avuto contatto negli ultimi 15 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19.

E’ richiamato, per gli operatori, l’obbligo di ottemperare alle ‘Misure a carico del titolare di Posteggio’ di cui alla Scheda Tecnica rubricata COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE delle ‘Linee guida per la ripresa delle Attività Economiche e sociale’ approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 28 maggio 2021 e loro successive modifiche e integrazioni, valevoli per le rispettive edizioni delle giornate mercatali delle fiere.

E’ richiamato per gli operatori e l’utenza l’obbligo di accedere alle Fiere solo se muniti di Green Pass (Certificazione Verde COVID-19), con l’avviso che saranno effettuati controlli a campione e che saranno sanzionati i soggetti privi di certificazione COVID-19.

L’inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da Leggi e Regolamenti vigenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni disposte ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n.33/2020″.

