Potenza, la Questura incontra questi studenti. L’iniziativa

26 Novembre 2025

Questa mattina la Questura di Potenza ha partecipato all’incontro formativo rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado plesso “Torraca”, dedicato al tema “Adolescenti e prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti”.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di fornire ai ragazzi informazioni corrette sui rischi legati all’uso di droghe, sull’importanza delle scelte consapevoli e sul ruolo della legalità nella crescita personale.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno dialogato con gli studenti in modo diretto e costruttivo, rispondendo alle domande e offrendo strumenti per riconoscere situazioni a rischio, per chiedere aiuto e per proteggere se stessi e i propri coetanei.

La prevenzione parte dall’ascolto. La sicurezza nasce dall’informazione.