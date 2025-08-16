Potenza: ladro seriale beccato dalla Polizia Locale in provincia!

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comando Polizia Locale di Maratea:

“Importante risultato per la sicurezza cittadina grazie all’attività delle donne e degli uomini della Polizia Locale e al supporto dei sistemi di videosorveglianza territoriale.

È stato infatti identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo responsabile del furto di un’autovettura avvenuto l’Il agosto 2025 nel centro di Maratea.

L’auto, in panne e in attesa di riparazione davanti a un’officina, era stata sottratta con un espediente dall’uomo, ignaro di essere costantemente ripreso dalle telecamere.

Dopo poche ore, il veicolo è stato riconosciuto nei pressi della stazione ferroviaria e ripreso in consegna dal titolare dell’autofficina.

Le immagini registrate hanno consentito agli agenti di seguire con precisione i movimenti del sospettato, ricostruire l’intera dinamica e procedere all’identificazione.

Si è trattato di un’attività investigativa rapida e accurata, che ha portato al deferimento per furto ai sensi dell’articolo 624 del Codice penale.

Non solo.

A rafforzare il quadro indiziario vi sono anche episodi precedenti: nei giorni scorsi, sempre nella stessa zona, un’altra auto era stata rubata e poi ritrovata poche ore dopo.

Ma i sospetti sull’uomo non si fermano qui.

La mattina del 14 agosto, intorno alle 4:30, lo stesso soggetto è risultato gravemente indiziato di un furto in abitazione: anche in questo caso, le telecamere e l’attività investigativa hanno permesso di collocarlo nei pressi dell’abitazione da dove, accedendo da una finestra protetta solo da una zanzariera, sono stati rubati un cellulare e due portafogli con denaro e documenti”.